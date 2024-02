Vomera está a finalizar edifício de apoio aos campos de ténis em Torres Novas

A estrutura, que vai funcionar como sede do Clube do Clube de Ténis, integra balneários, secretaria, sala multiusos e bar com esplanada.

Encontra-se em conclusão o edifício de apoio aos campos de ténis em Torres Novas, adjudicado pela câmara municipal à Vomera Building Solutions, empresa de engenharia e construção, com sede em Santarém.

Para além do apoio à actividade desportiva, o edifício de piso único funcionará também como espaço de convívio, tanto para atletas como visitantes.

Com dois balneários para atletas (um masculino e outro feminino), cada um com quatro duches, espaço de secretaria, sala multiusos, sala de direcção do Clube de Ténis e arrecadação para materiais desportivos está também preparado para ter um bar com esplanada, instalações sanitárias e ainda uma loja de artigos de ténis e ‘merchandising’.

A Vomera Building Solutions, reconhecida pelo seu profissionalismo e experiência no sector, tem conduzido a obra de forma eficiente e dentro dos requisitos preconizados pelo projecto, onde foram, entre outros, desenvolvidos trabalhos de geotecnia, estrutura de betão armado e um conjunto de actividades gerais de construção civil.