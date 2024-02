Mesa-redonda sobre parcerias entre Empresas e Academia

O ISLA Santarém continua, com a iniciativa desta quinta-feira, a programação da celebração dos seus 40 anos.

Na próxima quinta-feira, dia 22 de Fevereiro, a partir das 10h30, sob o tema, Construir Pontes - Parcerias entre as Empresas e a Academia, realiza-se uma mesa-redonda, organizada pelo ISLA Santarém, no âmbito da programação do seu 40º aniversário.

O evento é aberto à presença e participação da comunidade e os intervenientes serão, o Presidente da Nersant, António Pedroso Leal; o Director Geral da COTEC Portugal, Jorge Portugal; o Administrador da AICEP, Luís Rebelo de Sousa e a vice-presidente daquele organismo, Teresa Moreira e a CEO da Rede do Empresário, Teresa Esteban. Os moderadores serão Vasco Ribeiro e Filipa Martinho, docentes e directores do ISLA Santarém.