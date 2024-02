Apresentado o projecto da nova creche do Centro Humanitário de Lisboa

O projecto de construção da nova creche do Centro Humanitário de Lisboa, cuja construção será da responsabilidade da Vomera Building Solutions, foi apresentado sexta-feira, 16 de Fevereiro com a presença do presidente da câmara de Odivelas, Hugo Martins e outros autarcas, e da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Os responsáveis da Vomera, Delphine Gerardo e Sérgio Santos, também estiveram presentes.

O projecto da nova creche, que fica em Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião é da responsabilidade do Pedro Martins e foi elaborado com base nas melhores práticas pedagógicas e de segurança.