Conferência sobre empresas e academia no ISLA de Santarém

Empresários, professores e alunos estiveram reunidos na conferência ISLA Business Networking, que teve como tema “Construir pontes e parcerias entre empresas e academia”. A iniciativa, que decorreu no dia 22 de Fevereiro no ISLA de Santarém, que está a celebrar os 40 anos, destacou o papel da instituição na formação em áreas estruturantes como a gestão, o e-commerce e o marketing digital e as oportunidades que são criadas para continuarem essa aprendizagem no ecossistema empresarial.

O ISLA Santarém vai continuar, ao longo do ano, com mais eventos e conferências, no âmbito da programação da celebração dos 40 anos da instituição em 2024.