Médio Tejo apresenta na BTL novas ofertas turísticas

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo vai apresentar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre na FIL a partir de quarta-feira, 28 de Fevereiro, os “novos projectos turísticos que vão ser lançados” durante 2024.

Em nota de imprensa, a entidade representativa dos 11 municípios do Médio Tejo, com sede em Tomar, dá conta de que no primeiro dia do evento vai “apresentar ao público o novo Caminho de Fátima”, um “itinerário cultural que permite a chegada a Fátima a partir de três pontos diferentes: Sertã, Tomar e Abrantes”.

No mesmo dia será apresentada a Rota dos Templários no Médio Tejo, uma “nova oferta turística” para quem visita o Centro de Portugal, e que abrange os municípios de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sertã, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

A CIM Médio Tejo vai “aproveitar a ocasião para divulgar o seu Guia Castelos do Tejo, juntamente com seis roteiros temáticos ligados aos períodos da história de cada castelo e um mapa turístico da região”, e vai distribuir a II edição do Guia Rotas e Percursos.