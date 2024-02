Quinta da Alorna distinguida como “Produtor do Ano 2023”

A Quinta da Alorna, empresa do sector vitivinícola de Almeirim, foi distinguida como “Produtor do Ano 2023” na 27ª edição dos prémios da Revista de Vinhos. O painel de provas distinguiu também o vinho “Quinta da Alorna 1723 Grande Reserva” com o prémio de Excelência, integrando assim o Top 30 de Vinhos Nacionais de 2023 o vinho comemorativo do tricentenário da Alorna.

“Esta dupla distinção é o culminar de todo o esforço e dedicação das nossas equipas. Em 2023, no ano do tricentenário da Quinta da Alorna, alcançámos resultados extremamente positivos e estes prémios motivam-nos ainda mais a elevar os padrões de excelência e qualidade em tudo o que produzimos”, destaca Pedro Lufinha, diretor-geral da Quinta da Alorna.