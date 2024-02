Encontro em Santarém sobre o sector da água reúne entidades e governantes

Ao longo do dia desta quarta-feira está a decorrer um seminário sobre o sector da água no CNEMA, em Santarém.

No CNEMA, em Santarém, está a decorrer um encontro intitulado “Água: o desafio do século” com o objetivo de contribuir para a discussão pública e incentivar a cooperação entre os diversos stakeholders para a gestão sustentável da água. A iniciativa é promovida pelo Grupo Águas de Portugal e decorre durante esta quarta-feira, 28 de Fevereiro.

Sob o lema “30 anos: valorizar o passado, preparar o futuro”, no encontro serão revisitados, na primeira pessoa, marcos relevantes do Grupo Águas de Portugal e da evolução do sector das águas em Portugal. Num primeiro momento, o presidente do Grupo, José Furtado, conversa com Teresa Patrício Gouveia e Elisa Ferreira, governantes com a responsabilidade pela tutela sectorial do ambiente na fase de constituição e de consolidação do Grupo Águas de Portugal.

Segue-se uma sessão que junta todos os presidentes do Grupo Águas de Portugal nestes últimos 30 anos para partilha de episódios relevantes na história corporativa e do sector, bem como as suas perspectivas para confrontar os desafios actuais e a sua visão de futuro.

No final do encontro, vai realizar-se uma mesa-redonda, “Impacto da diminuição e envelhecimento populacional no funcionamento das organizações”, que vai contar com a presença de Carlos Martins, presidente da EPAL e da Águas do Vale do Tejo, e vai ser moderada por Pedro Vaz, administrador da Águas de Portugal.