Clínica Equilíbrio e Bem-Estar em Vila Franca de Xira celebra aniversário

A clínica Equilíbrio e Bem-Estar, em Vila Franca de Xira, comemora três anos com a nova gerência na sexta-feira, 1 de Março. Carla Martins, 39 anos e Nelson Ribeiro, 49 anos, são o casal à frente da clínica, localizada na Rua Noel Perdigão, número 5A, perto da estação de caminho-de-ferro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 09h00 às 20h00 e ao sábado das 09h00 às 13h00. A clínica conta com profissionais de saúde e cuidadoras do Apoio domiciliário tem neste momento tem 36 pessoas activas.

A Equilíbrio e Bem-estar tem fisioterapia e as especialidades de fisiatria, ginecologia, oftalmologia, urologia, nutrição, medicina geral e familiar, clínica geral, psicologia clínica, psicoterapia, terapia da fala, endocrinologia, pneumologia, medicina interna, diabetologia, cardiologia e psiquiatria.

Realiza electrocardiograma (ECG) simples, Holter 24, 48 e 72 horas, MAPA (Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial), Detector de Eventos de sete e 14 dias, Estudo do Sono nível III e Espirometrias. Dispõe ainda de algumas terapias alternativas como hipnoterapia, terapia milenar e acupuntura. Conta com valências de apoio domiciliário e venda e aluguer de material ortopédico.

Os desafios centralizam-se na gestão e acompanhamento na área de apoio domiciliário, na qual a equipa se depara com diversificadas dificuldades familiares, sendo ai que foca a sua actuação com o objectivo de proporcionar o melhor conforto e qualidade de vida aos idosos, face às alternativas existentes no mercado.

A expansão da clínica para um espaço maior, com novas especialidades e a realização de alguns exames são os projectos futuros da clínica .

Os seguros e entidades com quem a Equilíbrio e Bem-Estar tem parceria são: ADSE; ADM/IASFA, Medicare, Clinicard, SaúdePrime, Advancecare, SAMS, RNA, RNA Medical, Servimed, Multicare, Médis, FutureHealthcare, entre outros disponíveis no site, como empresas e clubes desportivos.

“Somos distinguidos pela simpatia e rigor com que tratamos todos os nossos utentes, profissionais e funcionários, pois diariamente são eles quem leva a imagem da clínica para a rua”, refere Carla Martins.