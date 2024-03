P&A Solicitadores abriu primeiro escritório no Ribatejo

A P&A Solicitadores abriu o primeiro escritório no Ribatejo, no Cartaxo, no passado sábado, 24 de Fevereiro. A coordenação deste novo escritório ficará a cargo de Cristiana Alexandre, de 33 anos, natural daquela cidade e Solicitadora com vários anos de experiência na área da importação e legalização automóvel.

Rafael Parreira e Cláudio Alfaiate, solicitadores e fundadores da P&A Solicitadores, referem que depois de Leiria (sede) e Aveiro, o objectivo foi abrir mais um escritório a sul numa zona importante do Ribatejo. Alguns dos serviços prestados pela P&A são a elaboração e análise de contratos, consultas jurídicas, autenticação de documentos, reconhecimento de assinaturas ou representação de clientes.

Os escritórios de Leiria e Aveiro focam-se, respectivamente, em imobiliário e em vistos e nacionalidade, enquanto este novo escritório do Cartaxo irá focar-se em legalização e importação automóvel. “Percebemos as necessidades de cada região, mas acima de tudo as valências de cada solicitador”, explica Rafael Parreira, revelando que querem abrir pelo menos mais um escritório no Ribatejo até final do ano. Os jovens empresários de 28 anos conhecem-se há uma década, quando ambos ingressaram na Licenciatura em Solicitadoria, em Leiria. A P&A Solicitadores foi idealizada em 2020 e o projecto iniciou-se em Setembro do mesmo ano com um escritório virtual em www.pa-solicitadores.pt.

Localizado na Avenida Dr. Mestre Cid, edifício século XXI, o escritório do Cartaxo da P&A Solicitadores funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00.