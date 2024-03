PJ voltou à Junta de Freguesia de Fátima

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, esteve em Fátima no dia 19 de Fevereiro, para recolher dados. A informação foi confirmada a O MIRANTE por fonte da PJ de Leiria. Segundo O MIRANTE apurou, a visita à cidade envolve a Junta de Freguesia de Fátima e está relacionada com a exploração de pedreiras no concelho.

O MIRANTE contactou o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, que afirmou ter “total desconhecimento” da visita da autoridade, sublinhando que nada teve a ver com o município que preside. O nosso jornal falou também com o presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, questionando-o sobre se a visita envolveu a autarquia e quais os motivos. Humberto Silva não respondeu às questões limitando-se a repetir várias vezes que “só falo com o director do vosso jornal se me quiser fazer uma entrevista”.

Recorde-se que, em Maio de 2021, a Polícia Judiciária efectuou buscas na Câmara de Ourém, na Assembleia Municipal de Ourém e na Junta de Freguesia de Fátima. Na altura, Luís Albuquerque explicou que “os serviços municipais prestaram todos os esclarecimentos que foram solicitados”, referindo que se tratava de “uma investigação relacionada com a exploração de pedreiras” e que não o envolveu pessoalmente.

A investigação passou também pela Junta de Freguesia de Fátima e pela residência de Humberto Silva. “Da minha casa não foi levada qualquer documentação. Na junta entregámos todos os documentos que a PJ solicitou e prestámos todo o apoio. E estamos disponíveis para esclarecer às autoridades qualquer dúvida”, disse.