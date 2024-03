Escola Profissional de Salvaterra ajudou adultos a terem o 4º e o 12º ano

O Centro Qualifica da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) entregou diplomas a 52 formandos pela conclusão do ensino básico e secundário no âmbito de um processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Os Centros Qualifica prestam um serviço público individualizado aos adultos, permitindo que em função das características de cada pessoa - passado escolar e profissional, ambições e expectativas - seja definido o percurso de qualificação mais adequado. A cerimónia de entrega de diplomas realizou-se a 20 de Fevereiro, no auditório da EPSM.

O director-geral da EPSM, Duarte Bernardo, salientou o trabalho que a instituição tem vindo a desenvolver na área da formação e qualificação de jovens e adultos, contribuindo para que a região seja cada vez mais qualificada e competitiva. Valorizou ainda a importância do trabalho em parceria e do apoio que tem sido dado ao projecto pelos municípios e juntas de freguesia. A coordenadora do Centro Qualifica, Sandra Pereira, considerou que a curto-prazo o objectivo é levar o processo de RVCC a mais freguesias dos concelhos de Salvaterra de Magos e Benavente para que mais adultos possam aceder à oferta formativa.

O Centro Qualifica desenvolve sessões presenciais, em regime de itinerância, nas juntas de freguesia de Samora Correia, Marinhais e Muge, evitando que os candidatos tenham de se deslocar a Salvaterra de Magos. Nos últimos anos, registou mais de três mil inscrições.