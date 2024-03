Kia EV9 e Volvo EX30 podem ser o Carro Mundial do Ano

A LPM em Caldas da Rainha e Santarém tem as suas marcas Kia e Volvo no Top 10 dos finalistas do Carro Mundial do Ano 2024.

Os novos Kia EV9 e Volvo EX30, duas marcas representadas pela LPM - Grupo Nov Automóveis, estão no Top 10 dos finalistas do Carro Mundial do Ano 2024, anunciado pelo World Car Awards.

O Top 10 dos finalistas ao prémio foi seleccionado de uma lista de 38 modelos, com a selecção a ser feita após um período de test-drive por um painel de mais de uma centena de jurados estando representados cerca de 31 países. O vencedor do galardão será conhecido a 27 de Março no Salão Internacional do Automóvel de Nova Iorque. Na categoria Carro Urbano Mundial do Ano concorre novamente o Volvo EX30 e ainda o Abarth 500e, marca representada pela LPM Leiria, Caldas da Rainha e Santarém; e na categoria Design Mundial do Ano concorre o Volvo EX30.

A Kia tem representação na LPM Caldas da Rainha, na Rua Mártires de Timor, número 25, e a Volvo na LPM Santarém, na Rua do Matadouro Regional, Lote 39 (zona industrial). Os veículos estão também na corrida para vencerem na categoria dos eléctricos.

O Grupo NOV Automóveis é a “sub-holding” do Grupo NOV para o sector automóvel sendo constituída por quatro empresas nacionais – LPM, Lizdrive, Socarros e Rentlei.