Molavide no Carregado é uma mais-valia na mecânica de pesados

Molavide do Carregado faz a diferença no fabrico, reparação e instalação de equipamentos e molas para veículos. fotoDR

A Molavide – Molas de Moscavide Ldª, repara e instala suspensão para diversos veículos, ligeiros de mercadorias e pesados, fabrica, instala e repara caixas de carga para veículos pesados, estáticas ou basculantes. A Molavide responde com a produção de caixas standard e por medida. Além disso também repara e instala suspensões em diversos tipos de veículos.

Foi fundada a 23 de Julho de 1979 em Moscavide por José Porto, que agora se faz acompanhar no negócio pelos filhos Sérgio e Ana. Situada na Rua Quinta do Outeiro, número 7, a Molavide emprega 28 funcionários e está aberta de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

A Molavide adquiriu novas instalações no Carregado em 1997, destinadas à reparação de chassis e em 2002 apareceu uma nova oportunidade de negócio, o fabrico de caixas de entulho e caixas basculantes para transporte de inertes e sucata.

Realiza ainda serviços de serralharia, soldadura, aplicação de Twist-Locks em semi-reboques, reparações de semi-reboques, reparação de carroçarias, montagem de pisos móveis, montagem de Kits Hidráulicos, diagnósticos de ABS/EBS multimarcas e programação de EBS, reparações de Calipers, reparações de travões, cravação de tubos hidráulicos e outros.