NCN apresentou máquinas New Holland com a presença de especialistas da marca

A NCN Automóveis proporcionou aos seus clientes, profissionais da agricultura e prestadores de serviços, um dia dedicado as máquinas agrícolas, nomeadamente as máquinas de vindimar, olival/amendoal da New Holland. Durante o encontro, em Santarém, a 21 de Fevereiro, que decorreu num ambiente informal de convívio, foi servido um almoço volante. Os novos modelos podem ser configurados para trabalhar em diferentes tipos de cultura para oferecer a máxima eficácia e proporcionar épocas de colheita mais curtas do que nunca.

Foi apresenta da também a nova série de tractores vinhateiros T4 especiais que possuem melhoramentos consideráveis quer na ergonomia da cabine, com um campo de visão mais alargado, o que faz com que seja mais fácil lidar com os diversos serviços dentro da vinha ou olival.

O encontro promovido pela NCN Automóveis contou com a presença de profissionais da New Holland de Portugal e de dois especialistas no segmento dos equipamentos apresentados vindos de Espanha que fizeram a apresentação e explicação dos mesmos. Entre os convidados esteve o presidente da Câmara de Santarém.

A gerência da empresa agradeceu a presença de todos e a colaboração da sua equipa de profissionais que flexibilizou o seu tempo para organizar o evento.