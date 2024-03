Sável já está a ser servido no restaurante O Forno em Vila Franca de Xira

O restaurante O Forno, em Vila Franca de Xira, já está a servir sável frito com açorda de ovas. Nos meses de Março e Abril o peixe vai estar na ementa do restaurante para servir as centenas de clientes que chegam de todo o lado para provar o tradicional prato da cozinha da beira-rio. Os donos do espaço, Fernando António Alves Carneiro e José Francisco Carapinha Gomes, dizem que o segredo da iguaria está na qualidade do sável e no corte do peixe que é diferente do tradicional.

"O peixe é arranjado cuidadosamente e por isso quando chega ao prato do cliente já quase não tem espinhas. Trabalhamos com peixe de altíssima qualidade. O ano passado só durante a campanha de Março, mês do Sável vendemos 675 quilos de peixe. Este ano já temos muita procura e grupos a fazerem as suas reservas”, contam. O restaurante “O Forno”, situa-se no nº 143 da Rua Dr. Miguel Bombarda, completa 40 anos dia 20 de Junho e é reconhecido como um dos melhores restaurantes de comida tradicional portuguesa da região. Para além do sável frito com açorda de ovas, tem na ementa arroz de tamboril e espetadas de tamboril com gambas; espetadas de gambas com açorda de alho e coentros; bacalhau com torricado e espetadas de lombo de vaca.