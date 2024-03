DigiData impulsiona indústrias do país através da tecnologia

A Digidata, Consultora Industrial com sede em Foros de Salvaterra, desenvolve a sua actividade em todo o país. Nos últimos anos tem ajudado a modernizar indústrias nos sectores de agricultura, produção alimentar, produtos médicos, indústria automóvel, gestão de paletes e abastecimento de equipamentos electrónicos.

A empresa diferencia-se pela forma como aborda cada projecto, assumindo-o como único. Após o levantamento das áreas problemáticas é delineado um fluxograma para desenvolver software à medida.

É sempre tido em conta o aproveitamento de todos os recursos existentes e é feita a integração do hardware industrial que possa ser necessário, desde balanças, leitores de códigos de barras e RFID, PLCs, câmaras de visão artificial ou qualquer outro tipo de sensor.

Daquela forma, explicam os responsáveis, é facilitada a entrada das empresas numa indústria 4.0, totalmente digitalizada e com a possibilidade de ter a informação em tempo real, para que possa tomar uma decisão assertiva mais rápida e baseada em dados reais e/ou estatísticos.

A Digidata garante também, em todo o processo, a contemplação das áreas de manutenção industrial e electricidade porque considera que, ao serem realizadas manutenções regulares, é possível prevenir falhas, paragens de produção e maximizar os processos operacionais reduzindo custos e aumentando a vida útil dos equipamentos bem como a segurança nos locais de trabalho.

Os serviços prestados incluem inspecção e diagnóstico, manutenção preventiva, reparos e substituições, emergências e suporte contínuo, actualizações e remodelações, e testes e certificações.

Entre os clientes da DigiData estão empresas como iServices, PMH – Produtos Médicos Hospitalares, SugalIdal, Triperu, CTR, GrupoJlimão, entre outros.

A Digidata é também um dos representantes mais antigos da marca SATO, a empresa japonesa com maior historial no desenvolvimento de impressoras de etiquetas e está no Top 3 das vendas nacionais daquela marca. Garante reparações, bem como uma linha de consumíveis de marca própria para as impressoras, etiquetas (transferência térmica ou térmico directo) e fitas de carbono (ribbon).