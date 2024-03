Fiat anunciou uma nova família de conceitos inspirados no Panda

Todos os novos modelos Fiat vão partilhar uma plataforma global comum e a marca vai oferecer grupos motopropulsores eléctricos, híbridos e a gasolina para garantir a máxima relevância em qualquer parte do mundo. A primeira viatura da nova família será apresentada em Julho seguindo-se o lançamento de um novo modelo todos os anos ao longo dos três anos seguintes.

Aceitando o desafio de produzir automóveis mais sustentáveis e acessíveis a Fiat segue com a abordagem “less is more” (menos é mais) eliminando peças redundantes e reduzindo os materiais poluentes como os cromados, as ligas, o couro e as espumas dos bancos, algo visível nos cinco concepts apresentados.

O primeiro Concept apresentado é o novo City Car. Uma espécie de “Mega-Panda”, que conta com um design também ele inspirado no local de nascimento da marca: o icónico edifício Lingotto, em Turim, com a sua famosa pista de testes no telhado. A Pick-Up é o segundo Concept apresentado. Um espaçoso SUV familiar (uma espécie de “Giga-Panda”) e o Camper, o derradeiro veículo “do-it-all”, que presta homenagem à “Fun-ctionality” do Panda dos anos 80, são os restantes.