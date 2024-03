Santarém promoveu enoturismo e olivoturismo na Bolsa de Turismo de Lisboa

O município de Santarém aproveitou a sua presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para promover no seu stand uma mesa redonda subordinada ao tema “Enoturismo e Olivoturismo em Santarém: Desafios e Oportunidades”, no dia 29 de Fevereiro.

O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro do Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, Nuno Russo, referiu que Santarém tem um potencial enorme na área agrícola que, aliada ao turismo, valorizam cada vez mais esse território. Referindo que apesar de o conceito do olivoturismo ainda não estar muito desenvolvido na região, é importante potenciar esse produto local, como já foi feito com o enoturismo, que em conjunto com o vinho e a gastronomia enriquecem ainda mais a oferta turística da região e o desenvolvimento económico. A iniciativa, além de dar a conhecer o que se está a fazer no concelho nessas áreas, serviu também para divulgar os projectos já implementados no concelho, nas áreas do enoturismo e do olivoturismo. O dia ficou também marcado pela presença de diversos parceiros turísticos que foram, ao longo do dia, apresentando os seus produtos. O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) proporcionou a degustação de iguarias aos visitantes do stand em parceria com a Adega Cooperativa de Alcanhões – Condado Portucalense, com a sua prova de vinhos. O Hotel Casa da Amieira, eleito com o prémio “Top Parceiros Odisseias 2024”, apresentou o seu alojamento e as suas valências, enquanto a empresa Entre Margens, que promove experiências autênticas e actividades turísticas, divulgou as suas actividades e programação para 2024.