Ourém assina protocolos com duas associações do concelho

Na reunião do executivo da Câmara Municipal de Ourém, que se realizou a 19 de Fevereiro, foram aprovados protocolos de colaboração com o Juventude Ouriense e com a Associação Portuguesa dos Profissionais da Imagem. Em relação ao primeiro, o município vai apoiar financeiramente parte dos encargos no âmbito da realização do evento de Tiro com Arco, “Grande Troféu Ibérico – 2024”, a realizar entre os dias 26 e 28 de Abril, em Caneiro – Ourém. O protocolo prevê a atribuição de um apoio financeiro até ao montante de 2.500 euros, correspondente a 75% da despesa inerente ao aluguer dos sanitários portáteis e jantar. Na mesma sessão foi aprovada uma proposta de protocolo de colaboração com a APPIMAGEM – Associação Portuguesa dos Profissionais da Imagem - que prevê a atribuição de um apoio financeiro que visa financiar os encargos decorrentes da realização das exposições de obras no âmbito do seminário anual de Fotografia e Vídeo Profissional que se realizaram em Ourém e Fátima no mês de Fevereiro deste ano. O protocolo contempla uma comparticipação financeira no montante de oito mil euros e destina-se a suportar parcialmente os custos inerentes a toda a logística necessária à organização dos eventos.