Peugeot reafirma posição de destaque no mercado automóvel

Só em Janeiro a marca Peugeot registou 2.491 unidades vendidas, o que representa um crescimento de 31,9% em comparação com igual mês do ano passado. Crescimento também notado na LPM em 18%. No mercado nacional o modelo 2008 manteve-se como a viatura de eleição com 1.001 unidades comercializadas em Janeiro. Na LPM o pódio dividiu-se entre o Peugeot 2008 e o Peugeot 208 com 221 e 224 viaturas vendidas respectivamente. A Peugeot reforça assim a sua posição como líder do mercado automóvel português, com presença no topo pelo terceiro ano consecutivo. O Grupo NOV Automóveis é a “sub-holding” do Grupo NOV para o sector automóvel sendo constituída por quatro empresas nacionais – LPM, Lizdrive, Socarros e Rentlei.