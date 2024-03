A marca Marecos celebrou o 60º aniversário na Convenção Olitrem

A Olitrem S.A., empresa de referência nacional e internacional no segmento da refrigeração realizou, nos dias 5, 6 e 7 de Março, a sua Convenção 2024, em Tremês. O acontecimento bienal juntou na região de Santarém os maiores players do sector.

Na Convenção foram celebradas seis décadas de sucesso, inovação e compromisso da marca Marecos e apresentados os catálogos Olitrem, Marecos e Medgree 2024/2025 a clientes e parceiros.

Desde a sua fundação há 60 anos em Luanda, Angola, a marca Marecos tem sido uma referência no mercado e a Convenção Olitrem 2024 foi uma oportunidade para reconhecer e agradecer a todos aqueles que contribuíram para o seu sucesso ao longo das décadas.