Dia aberto na Escola Profissional do Vale do Tejo

O Experimenta EPVT, que decorre dia 26 de Março, é uma actividade dirigida aos alunos do 9.º ano de escolaridade. Durante a mesma, os jovens poderão experimentar diferentes áreas de formação, o que lhes permitirá fazerem uma escolha mais informada e consciente para o seu futuro percurso formativo de nível secundário.

O evento reúne diversos Workshops, gratuitos, que são dinamizados por alunos, professores e formadores da EPVT. Todos os interessados terão oportunidade de conhecer o funcionamento da Escola Profissional do Vale do Tejo e vivenciar experiências ligadas às áreas de formação de Turismo, de Multimédia, de Cozinha/ Pastelaria, de Restaurante/ Bar e de Comunicação e Serviço Digital.

Os jovens que realizem a sua inscrição poderão, durante as férias da Páscoa, frequentar um workshop no período da manhã e outro no período da tarde, cada um numa área de formação distinta. As inscrições estão disponíveis no site da escola: www.epvt.pt.