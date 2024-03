Novo Cartório Notarial em Santarém

Abriu em Santarém um novo Cartório Notarial, a cargo de Solange da Palma Martins. Realiza todos os actos notariais, onde se incluem escrituras, testamentos, procurações e reconhecimento de assinaturas, certificação de fotocópias e termos de autenticação. Promove ainda registos predial, comercial e automóvel.

Com facilidade de estacionamento, situa-se na Avenida Bernardo Santareno, número 11A, rés-do-chão direito, e funciona todos os dias úteis das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Solange da Palma Martins nasceu em 1990 em Alcácer do Sal, no Alentejo. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ingressou no notariado em 2015, tendo como mentora Isaura Revés Deodato, notária com cartório no concelho de Lisboa. Ao assumir o cargo, a notária torna-se fiel depositária de três arquivos: o do extinto 2.º Cartório Notarial de Santarém, o de Isabel Raimundo Marques de Maria Sofia Pinto.

Santarém foi a sua primeira opção, dado ter relações estreitas com o Ribatejo. “Adoro Santarém e já vinha cá todos os meses. Por isso, e de entre as licenças disponíveis no mapa notarial, esta foi a minha primeira escolha”, revela. A Notária tomou posse da licença na manhã de quarta-feira, 6 de Março.