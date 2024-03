Novo Opel Grandland Hybrid brevemente na LPM

O SUV topo de gama da Opel, com tecnologia de 48 volts, vem complementar uma gama de motores que conta com propostas híbridas plug-in electrificadas e eficientes variantes a combustão.

O novo Opel Grandland Hybrid combina um motor a gasolina com um motor eléctrico, alcançando uma redução de cerca de 15% no consumo de combustível, quando comparado com as variantes tradicionais movidas apenas a combustão interna.

Esta economia é especialmente notável em ambientes urbanos, com a possibilidade dos clientes do Grandland Hybrid conduzirem no modo 100% eléctrico com zero emissões locais. E como a bateria é recarregada ao desacelerar, não têm de recarregar o seu SUV externamente, através de uma tomada eléctrica ou de uma estação de carregamento.

Adicionalmente, graças à óptima coordenação de todo o sistema, o Grandland Hybrid também oferece um elevado nível de conforto de condução. E graças ao design compacto do sistema híbrido, não há perdas de espaço no interior.

O novo Opel Grandland Hybrid, chega brevemente à LPM em Leiria, Caldas da Rainha e Santarém.