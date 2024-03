Vomera vai construir pólo de pós-graduações do Politécnico de Santarém

A Vomera Building Solutions foi a adjudicatária do concurso público para a construção do pólo de pós-graduações do Politécnico de Santarém que tem um preço base de dois milhões de euros, mais IVA.

O pólo de pós-graduações será um espaço moderno e funcional e com aquele investimento o Politécnico de Santarém dá mais um passo importante na sua expansão e modernização, consolidando o seu papel enquanto instituição de referência no panorama do ensino superior em Portugal.

Numa nota de imprensa, a Vomera BS, empresa reconhecida no sector da construção e engenharia, compromete-se a realizar o projecto com “rigor, ambição e profissionalismo” e realça que a adjudicação da obra reforça “não só a capacidade técnica da empresa, mas também a sua posição de destaque no mercado nacional”.