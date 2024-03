Empresa australiana instala em Castanheira do Ribatejo a sua sede europeia

O grupo australiano Agito Global, fornecedor de soluções de automação e tecnologia para as indústrias do armazenamento, comércio electrónico, logística, alimentação e bebidas, vai sediar as suas operações europeias a partir do concelho de Vila Franca de Xira. A empresa anunciou na última semana ter assinado um contrato de arrendamento de um armazém industrial de sete mil metros quadrados na plataforma logística da Castanheira do Ribatejo durante dez anos e prevê expandir a equipa de engenharia no curto prazo.

Em comunicado, a empresa diz que a recente expansão global resultou da necessidade de instalar uma unidade de produção na União Europeia e que Vila Franca de Xira foi “uma escolha óbvia” oferecendo uma “mão-de-obra qualificada e excelentes rotas comerciais para a União Europeia, Reino Unido e América do Norte”.

Fundada em 1979 na Austrália, a Agito fez em 2022 uma joint venture com o Hilton Food Group como parte de uma estratégia de expansão global. Este novo espaço da empresa servirá não só como unidade de fabrico para o Reino Unido e para a União Europeia mas também como centro de apoio de software e sede da empresa em Portugal.

Esta é a segunda grande empresa mundial a escolher mudar-se para a Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo depois da Leroy Merlin no último ano. A plataforma logística de Castanheira do Ribatejo, recorde-se, ressuscitou a 18 de Maio de 2021, data em que foi inaugurada pela segunda vez quando já ninguém contava com os milhares de empregos prometidos em 2006 pelo então primeiro-ministro José Sócrates quando o espaço foi apresentado no âmbito do projecto “Portugal Logístico”. Entretanto novas naves logísticas começaram a ser construídas e vendidas captando novos negócios.