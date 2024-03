Mercadona com facturação de um milhão e quatrocentos mil euros em Portugal

A Mercadona, empresa de supermercados, aumentou as suas vendas consolidadas em 15% em 2023, para os 35.527 milhões de euros. Deste total, 34.124 milhões de euros correspondem à facturação da empresa em Espanha e os restantes 1.403 milhões de euros são relativos ao volume de negócios em Portugal, onde a Mercadona conta já com 49 lojas.

No ano passado, a Mercadona começou a colher os frutos da sua decisão estratégica, apoiada pelos accionistas da empresa em 2016, de investir a longo prazo para garantir o lucro dos cinco componentes (“O Chefe”- cliente -, O Colaborador, O Fornecedor, A Sociedade e O Capital); factor-chave sobre o qual se alicerçam as bases da Mercadona do futuro.

Ainda em 2016, iniciou-se o processo de internacionalização da empresa com o anúncio da sua entrada em Portugal, que alcançou em 2023 as 49 lojas, concluindo o ano com uma equipa de 5.300 colaboradores, mais 1.800 novos empregos do que no exercício anterior. Durante 2023, a empresa trabalhou com 1.000 fornecedores nacionais, aos quais comprou um total de 1.178 milhões de euros.

Para 2024, ano em que completa os cinco anos desde a abertura da primeira loja em Portugal, a empresa prevê investir 196 milhões de euros, que se destinam à abertura de 11 novas lojas e à conclusão do Bloco Logístico de Almeirim, que ficará operacional em meados de 2024.