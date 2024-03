Marca Unisana Hospitais nasce em Santarém com apresentação de duas clínicas

O sector de cuidados de saúde conta, desde 15 de Março, como um novo grupo de saúde. A nova marca, Unisana Hospitais, reúne os investimentos realizados pela Atena Equity Partners e pela 3T Portugal, os quais incluem duas clínicas em Santarém, três hospitais localizados em Almada, Torres Vedras e Porto. Em Santarém, onde foi apresentada pela primeira vez a marca, o grupo adquiriu a Clínica Dr. Ruy Puga, que passa a chamar-se Unisana Santarém - Clínica do Centro, e o Instituto Médico Scalabitano (IMS) que passa a chamar-se Unisana Santarém - Clínica São Domingos.

A Unisana Santarém – Clínica do Centro irá funcionar das 9h00 às 19h00, com serviços de cirurgia ambulatória, oftalmologia, pediatria, otorrinolaringologia, gastroenterologia (incluindo, em parceria, exames de endoscopia e colonoscopia), neurologia, endrocrinologia, medicina interna, neurocirurgia e cirurgia geral. A cirurgia vascular, ginecologia, urologia, dermatologia plástica irão, muito em breve, integrar os serviços desta nova clínica.

Já a Unisana Clínica de Santarém - São Domingos, funcionará das 8h00 às 20h00 nos dias úteis, e aos sábados até às 13h00, sempre com um serviço de consulta aberta e sem marcação prévia dentro do horário de funcionamento. Disponibiliza ainda consultas de psiquiatria, psicolologia, reumatologia, ortopedia, medicina dentária, cirurgia vascular, ginecologia, urologia, medicina do trabalho, bem como análises clínicas e outros exames complementares de diagnóstico, tais como, ecografia, Doppler ECG, Holter, MAPA, prova de esforço e espirometria). Em breve, estarão também disponíveis exames de raio-x, mamografia e estudos do sono.

O objectivo é que ambas as unidades funcionem em complementaridade, mantendo a proximidade que já existia anteriormente com a comunidade. Como valores, a Unisana apresenta-se como uma marca local, próxima, empática, profissional e colaborativa.

O grupo apresenta, actualmente, uma capacidade instalada de 10 salas de bloco operatório, 79 gabinetes de consulta e 173 camas de internamento.

Presente em Santarém, Eduardo Moniz, CEO da Unisana Hospitais, afirma que a Unisana pretende consolidar uma rede nacional, de identidade local, em colaboração e complementaridade com os sectores público, segurador e social, para levar cuidados de saúde de qualidade a um número crescente de portugueses.

“Temos uma oferta alargada de cuidados de saúde hospitalar, desde consultas e exames até cirurgias e internamento, contando com uma equipa médica experiente e reconhecida nas suas áreas de especialidade”, refere.

A equipa da Unisana Hospitais conta com a colaboração de mais de 360 médicos, além de enfermeiros e outros profissionais de saúde dedicados. O grupo oferece uma vasta gama de cuidados de saúde de ambulatório, disponibilizando consultas, exames de diagnóstico e terapêutica das mais diversas especialidades médicas e cirúrgicas. Nas unidades hospitalares, disponibiliza ainda cuidados de saúde como atendimento urgente e atendimento permanente, para além de cirurgia e internamento.

A Unisana Hospitais afirma-se comprometida com uma prestação de cuidados de saúde à escala humana: próxima de seus clientes e familiar à comunidade, onde médicos e outros profissionais se possam identificar com uma maior personalização, colaborando com as entidades locais e com todos os stakeholders.