ERTAR considera 2023 o melhor ano turístico de sempre

A taxa de execução da gerência da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) foi de 80% em 2023 tendo disparado nos últimos cinco anos. Os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de 2023, foram aprovados por unanimidade na assembleia-geral da ERTAR que decorreu na terça-feira, 26 de Março, em Évora. O presidente da ERTAR, José Santos, explicou que, “não obstante as dificuldades que nos têm sido colocadas, como as cativações decretadas às verbas de investimento do nosso orçamento, situação que não posso aceitar, continuamos firmes e empenhados no cumprimento da nossa missão e programa de acção”, afirmou o dirigente.

O Alentejo foi a região do país que mais cresceu, em 2023, na procura interna, cerca de 7,8%, enquanto a média nacional se ficou por 2,1%. Durante a apresentação das contas José Santos recordou que como grande marca do ano passado estão a abertura de um novo ciclo de planeamento, do qual se evidencia a estratégia PROVERE (Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos) para a valorização, promoção e internacionalização do Enoturismo e a preparação de uma grande campanha de promoção no mercado transfronteiriço com Espanha.

No plano das actividades destaque para as campanhas promocionais realizadas no mercado interno, a dinamização de diversas acções especiais, como o apoio à Capital do Vinho no Ribatejo e a outros eventos de referência nos dois destinos. Em relação à qualificação dos recursos continuou a ser desenvolvido o trabalho de consolidação dos Caminhos de Santiago, com a estruturação do Caminho da Raia e a abertura da Via Atlântico. Foi também prosseguida a linha de acção respeitante à valorização do cycling com o desenvolvimento de um novo portal temático e a realização de diversas acções de activação. José Santos destacou o turismo de caminhadas e industrial onde se tem registado grande dinâmica nas várias actividades realizadas.

“2023 foi o melhor ano turístico de sempre e também no plano da gestão criámos valor para a organização”, sublinhou o presidete da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, acrescentando que a entidade teve um resultado líquido do exercício positivo em mais de 1.500 euros e houve uma diminuição do passivo.

