Nersant com três milhões de dívidas e dinheiro para pagar só os próximos dois meses de salários

O presidente da direcção da Nersant, António Pedroso Leal, afirmou que a associação não tem dinheiro em caixa e que a situação de tesouraria neste momento é tao grave que só há dinheiro assegurado para pagar os próximos dois meses de salário dos funcionários. A afirmação foi partilhada na última assembleia-geral da Nersant, que se realizou na quarta-feira, 20 de Março, e que contou com a presença de 69 associados.

O presidente da direcção mostrou logo no início da sua intervenção, que durou cerca de 20 minutos, as suas fragilidades ao dizer que não tinha noção da estrutura da Nersant e que tudo era muito complexo. “Temos um conjunto de problemas que é preciso resolver. Estou habituado a gerir empresas, mas não estávamos preparados para estes problemas. Há empresas inactivas que estão a contaminar a actividade e as contas da Nersant”, disse.

António Pedroso Leal admitiu que o problema de tesouraria é muito grave. “Não temos dinheiro em caixa. Onde é que está o dinheiro? Anda por aí…”, disse, acrescentando que uma das primeiras medidas que tomou quando assumiu a direcção, em Agoste de 2023, foi encontrar os clientes a “quem podíamos sacar dinheiro, que nos deviam, para pagar a outros”, explicou.

António Pedroso Leal substituiu Domingos Chambel na liderança da associação que, em três anos, levou a Nersant para uma crise profunda, com guerras internas e exercícios sempre com prejuízos.

Nersant com dívidas de três milhões de euros

A Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém tem neste momento cerca de 2,5 milhões de dívidas a bancos e fornecedores. António Pedroso Leal mencionou várias vezes, durante a assembleia, que já teve de negociar com a banca demonstrando que “tem a corda ao pescoço” para conseguir obter financiamentos. As dívidas a clientes também revelam a grave situação financeira da Nersant. Neste momento a associação tem perto de 600 mil euros de dívidas a clientes. “Esta é a realidade desta associação que representa mais de 2.600 empresários”, disse Pedroso Leal, antes de sugerir a única solução imediata para resolver os problemas, que é a venda do pavilhão de exposições. “Temos solução para apresentar, mas vocês sócios podem sempre dizer que querem destituir a direcção. Foi aprovado em conselho geral a venda do pavilhão. Não temos outra solução para já. A não ser que joguemos na lotaria e nos saia uma cautela”, concluiu. A outra solução, acrescentou, é a hipoteca de um terreno onde está instalada a sede da Nersant, que tem seis hectares, que está valorizado em milhões de euros, mas que tem problemas de escritura, e outros, que inviabiliza que nesta altura sirva de hipoteca para a Nersant se financiar. O orçamento da Nersant para 2024 é de 1,9 milhões, embora tudo indique que seis meses depois vá ser ractificado, segundo anunciou António Pedroso Leal.