Allianz Portugal meteu mãos à obra para ajudar Lar de Santo António em Santarém

O recinto exterior do Lar de Santo António, em Santarém, está mais bonito depois de uma intervenção da empresa Allianz Portugal, levada a cabo pelo escritório comercial de Santarém com a sua equipa e mediadores. Em Dezembro de 2023, a empresa ofereceu presentes de Natal às crianças do lar. Na sequência da doação surgiu a ideia dos colaboradores da empresa limparem o espaço exterior do lar, que aconteceu ao longo do dia 22 de Março.

Pedro Garatugeiro, gerente do escritório comercial de Santarém, disse sentir orgulho pela realização de iniciativas desta dimensão. “Estas crianças necessitam de todo o apoio e nós temos de tentar criar conforto e fazer a nossa parte. Espero que possamos continuar a realizar iniciativas deste génere”, disse Pedro Garatugeiro a O MIRANTE, acrescentando que iniciativas do género devem ser encaradas como uma responsabilidade na agenda anual das empresas. Para Pedro Garatugeiro a adesão de empresas a actividades solidárias pode trazer mais-valias para a própria empresa e para o relacionamento entre os trabalhadores. “Não só estamos a ajudar a instituição como também estamos a criar um espírito de equipa que vai ser necessário para o nosso dia-a-dia e andarmos nas nossas lutas diárias”, referiu. O gerente comercial teve uma experiência de voluntariado na Comunidade Vida e Paz.

Diamantino Mofreita, da área de responsabilidade social da empresa, também foi um dos participantes. Dentro da Allianz Portugal já participou em várias ações de solidariedade social. Retribuir aquilo que é dado é uma das preocupações da empresa. “Intervir de forma activa e apoiar ao máximo quem necessita, quem está à nossa volta, também faz parte da nossa missão”, refere Diamantino Mofreita. Sandra Polho, directora técnica do lar, aproveitou para conversar com os participantes na iniciativa ao longo do dia. Natural de Salvaterra de Magos, a residir em Santarém, costuma acompanhar aos fins-de-semana os jovens do lar em actividades da instituição. “Tentamos inseri-los da melhor maneira possível na sociedade”, conta Sandra Polho, formada em pedagogia social pelo Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo. A directora técnica já teve uma experiência de voluntariado no Banco Alimentar Contra a Fome em Santarém.

Em Dezembro de 2023, os jovens da instituição visitaram o estádio do Sport Lisboa e Benfica, um exemplo das muitas actividades nas quais participam ao longo do ano. O Lar de Santo António acolhe 25 jovens e funciona 24 horas por dia.