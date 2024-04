Crescimento do ISLA Santarém confirmado na Futurália

O ISLA Santarém recebeu durante a Futurália - Feira da Educação, que decorreu de 20 a 24 de Março em Lisboa, o interesse de centenas de finalistas do ensino secundário.

“Quiseram saber mais sobre os nossos cursos e levaram ‘vouchers’ oferta de matrícula para aplicarem já em Setembro, no arranque do próximo ano lectivo”, refere Filipa Martinho do ISLA. “A Futurália, por onde passam milhares de turmas provenientes de todo o país, voltou a ser mais uma prova do nosso crescimento e os dados mostram que muitos dos nossos novos alunos decidem aqui escolher a nossa instituição”, acrescenta.

A par da presença dos estudantes, registou-se também uma subida exponencial de novos seguidores do ISLA Santarém nas redes sociais e de mensagens com mais pedidos de informações.

O ISLA prepara a comemoração do seu dia, a 6 de Abril, no Convento de São Francisco em Santarém.