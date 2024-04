Nersant tem de pagar até quarta-feira 317 mil euros emprestados por Domingos Chambel

Pedroso Leal herdou um presente envenenado de Domingos Chambel e não está a conseguir recuperar o tempo perdido e a confiança da banca. Em algumas situações, em vez de resolver os conflitos que Domingos Chambel criou na sua gestão, está a seguir a mesma postura arrogante do seu antecessor.