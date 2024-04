Salvaterra de Magos reforça apoio às freguesias em cerca de 100 mil euros

Depois de um protocolo com a freguesia de Muge, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou protocolos com a União das Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, Salvaterra e Foros, e Marinhais.

O município de Salvaterra de Magos aprovou quatro protocolos financeiros que englobam a União das Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, Salvaterra e Foros, e Marinhais, depois de ter celebrado um protocolo de 37.100 euros com a freguesia de Muge para substituição da cobertura de um edifício ao lado da junta de freguesia. Os protocolos foram aprovados por unanimidade em sessão camarária e seguiram para votação em assembleia municipal.

Para a União das Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho estão destinados 20 mil euros para apoio na conclusão dos arranjos urbanísticos na Rua de Coruche, em Glória do Ribatejo, e Rua Alexandre Herculano, no Granho. Para a União das Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra serão também 20 mil euros para manutenção e reparação de todos os equipamentos do parque infantil dos Foros, tendo sido também aprovada a cedência da gestão, manutenção e limpeza do campo de padel dos Foros e futuros sanitários públicos, obras que estão a decorrer na Travessa da Pedreira.

À Junta de Marinhais serão atribuídos 16 mil euros para reparação dos tractores e carrinhas, substituição de taipais e estruturas do reboque, substituição das janelas e estrutura exterior do salão da junta de freguesia e corte de um pinheiro na Rua Narciso Santos, e ainda quatro mil euros para apoio na substituição das placas de informação da vila.