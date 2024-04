Alcanena aprova Plano Operacional Municipal para defesa da Floresta

O município de Alcanena aprovou, por unanimidade, o Plano Operacional Municipal (POM) 2024. O documento refere-se ao levantamento dos recursos existentes dos diferentes elementos envolvidos na defesa da floresta, com vista à avaliação da capacidade operacional do município. A aprovação do documento decorreu na reunião de Comissão Municipal de Gestão Integrada dos Fogos Rurais e da Comissão Municipal de Protecção Civil, no dia 25 de Março. Após a reunião as várias entidades presentes, acompanhadas pelo presidente do município, Rui Anastácio, visitaram o Condomínio de Aldeia, projecto que se encontra a decorrer na freguesia de Minde e que visa a protecção do aglomerado populacional.