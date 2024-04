Alunos da Amazónia partilham em Ourém experiências sobre Ambiente

Cinco alunos de Ourém do Pará, no Brasil, estiveram em Ourém num intercâmbio de conhecimento relacionado com as questões ambientais e alterações climáticas. A presença dos alunos insere-se no projecto “Eu no Mundo AMOURÉM”, desenvolvido pela Assembleia Municipal de Ourém (AMO). Os cinco jovens da Amazónia foram seleccionados através dos trabalhos realizados na sua escola.

Segundo o presidente da AMO, João Moura, o intercâmbio surgiu durante a pandemia, com a realização de encontros virtuais entre os alunos dos dois países, e culminou com o desenvolvimento de um projecto na área ambiental. Concorreram ao projecto 40 jovens no Brasil, que foram desafiados a criar um projecto que fosse inovador e amigo do ambiente. Os cinco jovens foram os mais bem classificados.

A comitiva, que incluiu professores, teve o apoio da Secretaria Estadual de Belém do Pará uma vez que vai ser o local de reunião da próxima COP 30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Além de apresentarem os seus projectos nas escolas de Ourém os alunos brasileiros tiveram oportunidade de aprender a fazer pastéis de nata, na Escola da Hotelaria de Fátima e, em troca, ensinaram alguns dos pratos típicos da Amazónia. Os jovens também tiveram aulas de Português, visitaram a Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, torres eólicas e empresas de gestão de cariz ambiental.

Em Setembro deste ano cinco alunos do Centro de Estudos de Fátima, cujos projectos sobre os 50 anos do 25 de Abril foram escolhidos na Assembleia Jovem de Ourém, vão à Amazónia.