Médio Tejo tem uma rede de arquivos que preserva informação para o futuro

Entroncamento recebeu um encontro sobre a importância de preservar as informações do passado para o futuro, entre outros assuntos. Rede de Arquivos do Médio Tejo é o grupo no centro desse trabalho.

Gestão de informação, desafios, projectos em rede, memória, conhecimento, futuro e arquivos são algumas palavras que marcaram as comunicações de um encontro que se realizou a 22 de Março no cineteatro São João no Entroncamento.

O evento, intitulado “Os Arquivos e o Futuro”, juntou um conjunto de participantes que trouxeram comunicações sobre a realidade arquivista em vários âmbitos. Na sessão de abertura, marcou presença a vice-presidente da autarquia, Ilda Joaquim. “É preciso encontrar-se uma sociedade estabilizada, estruturada, para se ter a capacidade de conseguir tratar o passado e dar uma boa explicação do que é o presente, reconhecendo esta importância e, por isso, agradeço o vosso trabalho e o vosso empenho”, salientou a autarca na iniciativa realizada em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

O secretário intermunicipal, Jorge Simões, também congratulou a iniciativa, referindo que o encontro decorreu numa área muito relevante para a administração pública e para a actualidade. “A transição digital, a desmaterialização, a profusão de produção de informação, a inteligência artificial, coloca-nos desafios enormes à gestão administrativa e arquivística e exige soluções inovadoras e isto leva-me a agradecer ao grupo de trabalho dos Arquivos do Médio Tejo”, disse.

A Rede de Arquivos do Médio Tejo é um grupo de trabalho que visa discutir, partilhar experiências e desenhar metodologias de intervenção comuns para a salvaguarda da consulta da informação e preservação da mesma para o futuro, viabilizando-se assim, a definição de actividades estratégicas para a correcta gestão documental dos serviços municipais e a consolidação dos Arquivos Municipais da região.