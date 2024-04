Turismo de Lisboa abre candidaturas para comercializar oferta turística

Estão abertas as candidaturas ao Programa de Comercialização e Venda Mercado Interno (PCV), até 31 de Maio. Este programa, criado pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) e Associação de Turismo de Lisboa (ATL), pretende apoiar acções a desenvolver por empresas associadas, dirigidas à estruturação e/ou comercialização dos produtos integrados em pólos turísticos nacionais.

No entanto, poderão ser admitidas candidaturas que incluam o mercado espanhol, desde que numa perspectiva de mercado interno alargado, associando investimentos em Portugal e Espanha para a comercialização e venda dos mesmos produtos. O programa é financiado directamente pelas empresas participantes e comparticipado pela ATL, podendo ainda beneficiar de outros financiamentos públicos ou privados.

No caso de as candidaturas ultrapassarem em 20% a dotação orçamental prevista, poderá proceder-se ao rateio entre todas as candidaturas aceites, na proporção das mesmas ou, em alternativa, à rejeição de candidaturas. As propostas a apresentar deverão ser enquadradas no Plano Estratégico para o Turismo da Região de Lisboa e basear-se em acções de comercialização e venda de experiências/ofertas/pacotes turísticos concretos. Os candidatos ao programa devem ainda explicar quais as acções que tencionam desenvolver no mercado nacional e espanhol e descrever as práticas de sustentabilidade adoptadas pelas empresas.