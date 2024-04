Andradinox é a escolha da indústria metalúrgica, serralharias e construção civil

A Andradinox, na Póvoa de Santa Iria, é especialista em todo o tipo de redes em inox servindo a indústria metalúrgica, serralharias e empresas de construção civil assim como as indústrias alimentar e farmacêutica. Também é opção para escultores com as redes mosquiteiras e electrosoldadas.

O armazém, localizado na Rua Afonso de Albuquerque 22B, está aberto de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, excepto feriados, sendo aconselhado agendar visita por e-mail para geral@andradinox.pt ou por telefone. Também vende online em andradinox.pt efectuando envios para Portugal continental e ilhas.

Redes em inox e galvanizadas – electrosoldadas, tremidas e teias –, assim como arames inox e galvanizados e redes mosquiteiras em inox, alumínio, latão, fibra de vidro, nylon e galvanizadas integram o catálogo.

A Andradinox foi fundada em 2010 por Paulo Andrade, falecido em Julho de 2022, que foi emigrante na Suíça. Quando regressou a Portugal trabalhou numa empresa de redes metálicas, onde adquiriu os conhecimentos que lhe permitiram abrir a empresa.

Actualmente é gerida pelo seu filho, Gregory Andrade, que tem reforçado as relações de confiança com os fabricantes garantindo a máxima qualidade aos clientes.