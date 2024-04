Em Abril abre o novo acesso à Malvarosa em Alverca

Termina este mês, segundo informação do município de Vila Franca de Xira, a obra de construção de uma nova ligação rodoviária à urbanização da Malvarosa em Alverca, que se chamará “Rua 5” e permitirá a ligação daquela urbanização à vizinha Estrada da Alfarrobeira. Uma ligação rodoviária que permite encurtar a distância e o tempo necessário para quem pretende entrar no nó de acesso à Auto-Estrada do Norte (A1).

O município, recorde-se, decidiu substituir-se ao urbanizador e com a garantia bancária da obra avançou para a execução dos trabalhos, uma vez que não tinham sido executadas pelo titular do alvará do loteamento. Além do novo arruamento a câmara também realizou trabalhos de pavimentação, contenção de terras, infraestruturas de águas, esgotos, telecomunicações e colocou nova sinalização. Os trabalhos permitiram, também, a criação de acessos aos lotes habitacionais e equipamentos públicos existentes da zona. Os trabalhos tiveram início em Abril do ano passado.