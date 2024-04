Moinho de Água da Parreira com actividades no Dia Nacional dos Moinhos

A União de Freguesias de Parreira e Chouto, concelho da Chamusca, vai assinalar o Dia Nacional dos Moinhos, no sábado, 6 de Abril, pondo a funcionar o Moinho de Água da Parreira e oferecendo pão caseiro e café aos visitantes do mesmo, a partir das 11h00.

Meia hora depois actua o coro da Academia Sénior Parreira e Chouto e ao meio-dia há um piquenique livre no espaço envolvente. Às 13h00 o moinho volta a entrar em movimento e às 14h00 haverá uma actuação do acordeonista Rafael Jesus.

Às 14h30 começa uma oficina para crianças, que são convidadas a desenhar um moinho e logo depois, às 15h00, dança o Rancho Folclórico da Parreira, seguido do Rancho Folclórico “Os Camponeses” da Carregueira. As actividades terminam às 16h30 com uma nova oferta de pão caseiro e café.