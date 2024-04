Torreshopping assinala Dia Mundial do Autismo com ‘Hora Tranquila’

Desde 2 de Abril, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, o Torreshopping - Centro Comercial em Torres Novas, tem uma “Hora Tranquila” entre as 10h00 e as 11h00.

A iniciativa é desenvolvida em atenção aos mais de sessenta mil cidadãos que sofrem com Perturbação do Espectro do Autismo e que, por esse motivo, não frequentam locais com muita circulação de pessoas devido à confusão e ao ruído elevado.

Durante a “Hora Tranquila”, o espaço desliga a música ambiente e disponibiliza auscultadores supressores de ruído, tornando-se um espaço seguro e confortável para pessoas com espectro de autismo e outras sensibilidades sensoriais.

“Com esta iniciativa pretendemos estar mais perto da nossa comunidade e proporcionar um espaço seguro e confortável para todos (...) reforçando o nosso compromisso em promover a inclusão e a consciencialização”, diz Joaquina Romão, Directora do Torreshopping.