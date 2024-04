Unidade de Produção Agroalimentar não vai para Azinhaga

O presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, revelou em assembleia municipal que acredita que a Unidade de Produção Agroalimentar que podia vir a ser instalada em Azinhaga vai para Pernes. A EntoGreen, empresa sediada em Santarém, demonstrou interesse em instalar uma Unidade de Produção Agroalimentar na freguesia de Azinhaga, na antiga fábrica SIC, no ano passado. Alguns moradores daquela zona ficaram reticentes, como informou a bancada do PS numa assembleia municipal à qual O MIRANTE assistiu.

As preocupações da bancada do PS foram transmitidas por alguns habitantes da aldeia ao presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga, Victor Guia, e estavam relacionadas a uma possível perda de qualidade de vida. O impacto ambiental do “depósito de largas centenas de toneladas de resíduos orgânicos”, maus-cheiros, poluição sonora com a circulação diária de veículos pesados e consequente degradação das vias de circulação. António Camilo assegurou que nenhuma decisão seria tomada sem ouvir a população e o próprio presidente da junta de freguesia o informou de que recebeu dois outros contactos de empresas interessadas naquele espaço, uma delas para instalar armazéns de diversos materiais.

A Unidade de Produção Agroalimentar em Azinhaga pretendia contribuir para o desenvolvimento de uma alimentação sustentável, centrando-se no desenvolvimento de tecnologias de base biológica que possibilitassem reutilizar os desperdícios nutricionais que ocorrem no sector agroalimentar, reintroduzindo-os na cadeia de valor. A ser instalada, podia, numa primeira fase, criar 40 postos de trabalho, bem como recuperar as instalações da antiga fábrica SIC oferecendo uma nova dinâmica de desenvolvimento à Azinhaga.