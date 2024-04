89 empresas de Vila Franca de Xira distinguidas estatuto PME Líder

No concelho de Vila Franca de Xira foram distinguidas com o estatuto PME Líder em 2023 um total de 89 empresas, anunciou o Gabinete para o Investimento e a Economia da Câmara de Vila Franca de Xira. São empresas que, no último ano, foram responsáveis por um volume de negócios de mais de 394 milhões de euros e onde 47 milhões foram obtidos pela exportação de bens e serviços.

Desse total de empresas 83 foram distinguidas pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e seis pelo Turismo de Portugal. O número de empresas distinguidas no concelho de Vila Franca de Xira representa um acréscimo de 10% face ao ano anterior, garante o município em comunicado. A grande maioria das empresas – 41% - prestam serviços no sector do comércio, seguido das áreas de negócio dos transportes e logística (19%), indústria (14%), construção e imobiliário (10%), serviços (7%) e turismo (6%).

O Estatuto PME Líder é um selo de reputação de empresas criado pelo IAPMEI para distinguir o mérito das pequenas e médias empresas nacionais com desempenhos superiores, e é atribuído em parceria com o Turismo de Portugal, com um conjunto de bancos e com Sociedades de Garantia Mútua, tendo por base as melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros. O estatuto, recorde-se, tem associado um conjunto de benefícios, como o acesso em condições mais vantajosas a produtos financeiros e a uma rede de serviços, a uma maior facilidade na relação com a banca e a atribuição de um certificado de qualidade para as empresas na sua relação com o mercado.

Faz ainda parte dos objectivos deste programa estimular a eficiência do processo de intermediação bancária e potenciar o alargamento do mercado de capitais a empresas de dimensão intermédia.