Iniciativa decorre na tarde de dia 12 de Abril, no Auditório Municipal da Quinta das Pratas, no Cartaxo.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Conferência no Cartaxo sobre PME’s Caminhos para a Internacionalização

O Auditório Municipal da Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebe no dia 12 de Abril, pelas 14h00, a conferência – PME’s Caminhos para a Internacionalização. As inscrições decorrem até dia 11 de Abril e podem ser feitas através dos seguintes emails: investir@cm-cartaxo.pt ou empresarioscartaxo@gmail.com.

A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal do Cartaxo, a Associação Movimento dos Empresários do Concelho do Cartaxo e a Associação Internacional Luso-brasileira, O objectivo é informar e esclarecer o tecido económico acerca das oportunidades existentes para a expansão de negócios, a exportação e o investimento externo.

Em foco estarão temas relacionados com a competitividade, inovação e mercados globais. A conferência contará ainda com um painel dedicado a boas práticas e casos de sucesso, através do qual será possível dar a conhecer o percurso de várias empresas.