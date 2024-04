Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo regressa a Tomar

Evento decorre entre os dias 11 e 13 de Abril, no Pavilhão Municipal de Tomar.

A Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo (FrEEE) vai realizar-se de 11 a 13 de Abril, no Pavilhão Municipal de Tomar. A iniciativa vai contar com palestras, workshops e espaços culturais. A feira vai estar aberta das 9h30 às 18h00 na quinta e sexta-feira e das 10h00 às 19h00 no sábado. A entrada é livre.