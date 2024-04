Carby Vila Franca de Xira recebeu caravana do Oeiras Eco Rally

A Carby, de Vila Franca de Xira, foi o palco eleito para o fecho da segunda etapa do Oeiras Eco Rally, primeira prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias (CPNE) e quinta jornada do FIA EcoRally Cup.

A “Carby Car Store” integrou a primeira neutralização da competição. Onde pilotos, organização e convidados fizeram o seu ponto de “assistência”, com tempo para um coffee break e troca de impressões antes da partida para a terceira etapa da competição.

Para além do papel de anfitriã a Carby também integrou o pelotão deste rally, com dois modelos distintos: um Renault Mégane E-Tech Eletric, tripulado pela dupla Patrícia Carreiro/Paulo Rego e um Opel Corsa-e que teve aos comandos a formação espanhola Shirley Bella/Antonio Basanta. A “jogar em casa” o Opel Corsa-e e respectivos pilotos tiveram direito a um ponto de assistência privilegiado.