Clínica Rui Faria já utiliza Neuromodulação Não Invasiva do Sistema Nervoso

Clínica Rui Faria, com consultórios em Leiria, Santarém e Alcanena, utiliza Neuromodulação Não Invasiva do Sistema Nervoso. fotoDR

A Clínica Rui Faria, (Leiria, Santarém e Alcanena), está a utilizar a Neuromodulação Não Invasiva do Sistema Nervoso Autónomo como um método inovador para promover o equilíbrio e a harmonia no seu corpo e mente. Segundo Rui Faria este é um modelo que já está a ser utilizado em vários clubes nomeadamente o Real Madrid, Barcelona e Benfica.

Na explicação enviada a O MIRANTE, refere que se trata de uma “terapia moderna que utiliza tecnologia avançada para estimular o seu sistema nervoso autónomo de forma suave e eficaz”, de modo a reduzir o stress e ansiedade, encontrando um estado de calma e tranquilidade; melhorar a qualidade do sono, permitindo que acorde rejuvenescido e revigorado; aliviar dores crónicas, encontrando um novo nível de conforto e bem-estar; aumentar a concentração e a clareza mental, melhorando o desempenho diário e desfrutar de uma abordagem não invasiva e sem efeitos colaterais indesejados.

Prometendo personalizar o tratamento de acordo com as suas necessidades individuais para proporcionar uma experiência única e resultados duradouros a Clínica Rui Faria convida quem sofre de ansiedade, stress, problemas de sono e de fadiga exagerada a agendar uma consulta.