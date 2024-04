Encostas de Xira com preço mais baixo de venda ao público

A Câmara de Vila Franca de Xira, que produz na Quinta Municipal da Subserra, em Alhandra, os seus próprios vinhos, de marca Encostas de Xira, aprovou na última reunião do executivo uma proposta visando baixar excepcionalmente os preços de venda ao público das garrafas e bag-in-box. A proposta agora aprovada explica que a crescente produção de vinho na quinta municipal duplicou no último ano, em relação a 2022. Perspectivando-se uma nova temporada com crescimento de produção, “num contexto de sobreprodução e excedente nacional e internacional de vinho”, o município vai tentar combater a saturação do mercado com preços mais competitivos para escoar produção. Explica o município que, na situação actual de excesso de produção, com um stock de vinho considerável, revela-se necessário incrementar o escoamento da produção evitando sobrecustos inerentes à armazenagem da produção.

Os preços de venda do vinho em garrafa são agora arredondados para os montantes de 3,05 euros, 7,60 euros e 5,80 euros, com IVA já incluído. Os preços de venda do vinho em bag-in-box são arredondados para os montantes de 6,65 euros e de 5,80 euros, já com IVA já incluído. O Encostas de Xira foi notícia recentemente depois do município ter criado uma geleia à base do vinho para barrar no pão e de o vinho ter conquistado duas medalhas de ouro no concurso de vinhos de Lisboa 2023 com os seus vinhos Branco Arinto e tinto Syrah.