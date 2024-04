Peugeot e-308 da LPM está com a NOV automóveis no Campeonato Portugal Novas Energias

O Peugeot e-308 da LPM participas no Campeonato Portugal Novas Energias com a equipa Nov Automóveis – Biosmart – Leiria Sobre Rodas e-challenge e os pilotos Paulo Grosso e Filipe Menezes, que se estreiam naquele tipo de prova.

O campeonato é reservado a viaturas eléctricas de série, cujo consumo de energia é valorizado pontuando para a Taça de Eficiência Energética.

A primeira das sete provas de regularidade, o Oeiras Eco Rally, foi disputada no passado fim-de-semana tendo os pilotos ficado em 11º na street stage e em 19º na geral.

Para o Grupo Nov Automóveis – LPM, LizDrive, Socarros e Rentlei –, a participação no campeonato representa um passo importante na missão de promover a mobilidade sustentável e o uso de energias renováveis no desporto automobilístico.